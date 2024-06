In un ennesimo atto di vergognosa incompetenza, la nostra

amministrazione comunale ha deciso di ritirare il bando per il Garante

del disabile, una figura cruciale richiesta e fortemente voluta dalla

minoranza. Questo rappresenta un colpo devastante per la trasparenza e

l’efficacia della gestione comunale, mettendo a nudo l’incapacità e

l’inadeguatezza del sindaco e del presidente del consiglio. Come

possiamo accettare un’amministrazione che non è nemmeno in grado di

redigere un bando senza incappare in clamorosi errori amministrativi?

Dopo aver aperto il bando e raccolto i curriculum dei candidati,

l’amministrazione ha scoperto “per caso” che mancava una

determinazione fondamentale all’inizio del procedimento. Questa

scoperta tardiva mette in luce una grave mancanza di controllo e

coordinazione all’interno del nostro comune. Come possiamo fidarci di

un’amministrazione che non è in grado di gestire neanche le basi del

processo amministrativo?

La minoranza ha prontamente segnalato che l’errore poteva essere

facilmente sanato, chiedendo di procedere con il bando. Tuttavia, il

nuovo dirigente comunale, in una dimostrazione di altrettanta

incompetenza, ha affermato che oltre alla mancanza della

determinazione, il bando non era stato pubblicizzato adeguatamente e

non erano stati rispettati i tempi giusti per la sua visione. Questa è

follia pura! Siamo di fronte a un’amministrazione che sembra quasi

nascondere i bandi, pubblicandoli a stento e comunicando solo nei

tempi risicati come nel caso dei Comuni Marginali. Non è la prima

volta che questo accade: lo stesso è successo con la democrazia

partecipata, ad esempio.

Ma tutto ciò non sono altro che scuse. Invece di trovare soluzioni, si

mettono paletti e si erigono barriere solo perché non si vuole portare

avanti un progetto proposto dalla minoranza, anche se è di evidente

beneficio per la nostra comunità. Questo è bigottismo amministrativo

al suo peggio.

L’amministrazione ha voltato le spalle a una figura essenziale,

necessaria per il nostro comune, in un momento in cui i servizi

sociali sono già stati abbandonati e il nostro sindaco si è dimostrato

assente. Questa decisione non è solo un attacco alla minoranza, ma un

attacco a tutti noi, soprattutto alle persone disabili che avrebbero

beneficiato di questo Garante.

E non finisce qui. Lo stesso trattamento viene riservato al problema

del randagismo, un altro tema cruciale su cui la minoranza ha

insistito e che continua a essere trascurato dall’amministrazione. Ma

di questo parleremo più avanti.

Per ora, dobbiamo chiederci: quanto tempo ancora siamo disposti a

sopportare questa inadeguatezza e mancanza di responsabilità? È ora di

alzare la voce e chiedere il cambiamento. Non possiamo più permetterci

di rimanere in silenzio mentre la nostra comunità soffre per

l’incompetenza dei propri amministratori.

Filippo Giordano, presidente dell’associazione “Delia è

partecipazione”