Obiettivo futuro dell’associazione A.I.TRAS. è la riqualificazione e operatività del mercato ortofrutticolo sito in zona campo sportivo. La struttura, oggetto di un importante investimento, dove doveva sorgere il mercato ortofrutticolo, non è mai stata utilizzata ed è attualmente in decadimento.

Il Presidente dell’Aitras Salvatore Bella: “intendiamo valorizzare e riqualificare la struttura, abbiamo già raccolto l’interesse concreto di alcuni imprenditori dell’autotrasporto a investire per farne un centro logistico agroalimentare e a supporto di agricoltori e autotrasportatori. Non parliamo di progetti astratti o di difficile realizzazione: il Comune di Campobello di Licata non dovrà investire un solo centesimo, lasceremo il compito a dei privati che investiranno il proprio denaro, per avere poi affidata la struttura.

Una volta riqualificato l’immobile e messo in sicurezza, potranno essere assunti operai e impiegati del nostro territorio, raggiungendo così diversi obiettivi:

recupero di una struttura in disuso e fatiscente, oggetto però di un importante investimento per la sua costruzione;

ottimizzazione della logistica;

incremento del livello occupazionale della nostra cittadina.

Ritengo che il progetto sia realizzabile in tempi ragionevoli”.

Il Presidente Salvatore Bella