Ieri pomeriggio, nella seduta del Consiglio Comunale a Ravanusa, i Consiglieri Cettina Vasapolli, Alessandra Calafato, Gabriele Giarrana e Rocco Carlisi, hanno ufficializzato la costituzione del nuovo gruppo consiliare del Partito Democratico. Cettina Vasapolli, neocapogruppo del Partito Democratico ha espresso e motivato la scelta dichiarando:” la necessità di questo atto politico scaturisce dalla consapevolezza di poter incidere in uno spazio d’azione più ampio, vogliamo dare ulteriore efficacia all’attività amministrativa”.

Abbiamo bisogno di affrontare i diversi temi con maggiore condivisione e confronto, seguendo i valori di partecipazione democratica, sia nell’indirizzo politico, sia nell’operato dell’attività amministrativa. Queste le dichiarazioni dei consiglieri PD, che esprimono gratitudine al Consigliere Giovanni Di Caro, Capo Gruppo nella lista RavanusaAperta, per aver condiviso con noi l’operato dell’amministrazione con serietà e professionalità.

“Ci auguriamo, continuità di condivisione e confronto con i colleghi della Democrazia Cristiana ed il Presidente del Consiglio.” Infine, dichiara il Capogruppo, auspichiamo in un confronto democratico e costruttivo con i colleghi della minoranza, per essere esempio di maturità e responsabilità.

Equità, giustizia sociale, trasparenza, partecipazione democratica sono i pilastri della nostra attività politica. Siamo e vogliamo essere a disposizione dei cittadini e delle loro esigenze. Essere voce in Consiglio Comunale e nell’azione amministrativa, soprattutto in questo periodo in cui, le diverse problematiche che attanagliano il nostro territorio, ci chiamano ad un maggiore senso del dovere, all’ascolto e ad una chiara e forte rappresentanza dei diritti dei cittadini. Noi ci siamo.

Nella foto a partire da sinistra:

Gabriele Giarrana, Alessandra Calafato, Vittorio Cavalcanti(Segretario Cittadino), Cettina Vasapolli e Rocco Carlisi.