Oggi (venerdì 28 giugno), a Campobello di Licata, Giornata dello Sport, giochi per bambini e ragazzi, nella centrale Piazza XX Settembre, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

In serata, alle ore 18,30, nella Chiesa Madre “San Giovanni Battista”, celebrazione della santa messa, presieduta da don Luigi Lo Mascolo, ex arciprete a Campobello di Licata e attuale responsabile parroco a Porto Empedocle. Il tutto rientra nel programma dei festeggiamenti per il patrono San Giovanni Battista.

Giovanni Blanda