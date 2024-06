Torna la movida selvaggia a Siracusa ma questa volta lo scontro tra ragazzi è avvenuto a Fontane Bianche, uno dei luoghi del divertimento nel periodo estivo.

La lite in un locale

Secondo quanto emerge dalle prime indagini dei carabinieri della stazione di Cassibile, il diverbio tra alcuni giovani sarebbe avvenuto in prossimità di un locale, forse avevano alzato il gomito, assumendo sostanze alcoliche, fatto sta che, sotto gli occhi di diversi testimoni, ci sarebbe stata una zuffa.

Lo scontro, un giovane accoltellato

Uno dei partecipanti alla rissa avrebbe avuto con se un coltello che avrebbe sfoderato per colpire uno dei rivali. E così la vittima ha rimediato un fendente: il giovane si è accasciato e qualcuno ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli interrogatori per provare ad identificare chi ha preso parte alla zuffa.