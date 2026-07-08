Un ciclista – Ignazio Tomasello, 84 anni – e’ morto in un incidente stradale a Bagheria, alle porte di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorita’, un grande autocarro, adibito al trasporto di materiali edili, avrebbe travolto il ciclista.

L’impatto e’ stato fatale e la vittima e’ deceduta sul colpo. Sul posto i carabinieri e sei agenti della Polizia municipale. Il personale della Municipale e’ stato impegnato nella gestione della viabilita’ e dei rilievi. La salma della vittima era sotto il mezzo pesante, in attesa del completamento dei rilievi scientifici necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il conducente del camion e’ stato fermato ed e’ al momento sottoposto ai controlli, inclusi gli accertamenti tossicologici e l’alcoltest.