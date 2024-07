Apprendiamo con grande sorpresa le recenti dichiarazioni del sindaco

Bancheri riguardo al bando per il garante del disabile. È quantomeno

paradossale che proprio chi ha gestito e indetto questo bando ora

invochi legalità e trasparenza, quasi a suggerire che il problema sia

sorto altrove. Le parole del sindaco, che insinuano un presunto

ostruzionismo da parte dei consiglieri di minoranza, ci lasciano

perplessi e increduli.

Ma davvero è possibile cercare trasparenza in un bando orchestrato

dalla propria amministrazione — firmato dallo stesso sindaco Bancheri

— solo dopo averlo pubblicato? Forse era più opportuno assicurarsi

della sua legalità prima della messa in atto. Ancora più assurda è

l’idea che i consiglieri di minoranza possano ostacolare un punto

programmatico che loro stessi hanno proposto e sostenuto con

convinzione.

Ci troviamo davanti a un esempio lampante di manipolazione mediatica,

che desta forte preoccupazione — ma a cui siamo tristemente abituati.

Come si può invocare un parere legale su un bando che poteva essere

sanato con semplici correzioni preventive? E quale logica giuridica

giustifica il ritiro del bando, anziché affrontare e risolvere

eventuali criticità in modo trasparente?

È evidente che l’amministrazione Bancheri mostra una preoccupante

mancanza di comprensione dei processi amministrativi, persino per la

gestione di un bando così importante. O forse c’è qualcosa di più

torbido dietro? Potrebbe essere che le cose non siano andate come

previsto, e ora si cerchi di scaricare la responsabilità?

I cittadini di Delia meritano chiarezza e onestà, non manipolazioni e

giochi di potere. Noi abbiamo sempre sostenuto con fermezza la

necessità di istituire la figura del garante del disabile, proprio per

colmare l’evidente assenza di servizi alla persona nel nostro comune.

Nonostante il nostro supporto ai regolamenti e ai bandi presentati

dall’amministrazione, qualcosa è andato storto. O peggio ancora, si è

voluto che andasse storto.

Continueremo a batterci per una figura che sia libera da qualsiasi

colore politico, al solo fine di tutelare i nostri concittadini più

deboli, che meritano rispetto e attenzione. La totale assenza

dell’amministrazione Bancheri su questi temi non può più essere

tollerata.

gruppo di minoranza Delia è Partecipazione