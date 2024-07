Rapina a mano armata questa mattina per un noto ginecologo di Catania ferito a una gamba dai malviventi. Come scrive La Sicilia, il medico è stato sorpreso subito dopo essere uscito con l’auto – una Porsche Cayenne – dalla sua villa alla Scogliera di Catania, in via Acque Casse, per recarsi al lavoro in una famosa clinica della città.

Secondo le prime informazioni, il professionista sarebbe stato affiancato da uno scooter con due persone a bordo che con una pistola in pugno gli hanno intimato di consegnargli il suo Rolex. Sembra che la vittima abbia reagito nonostante l’arma puntata contro e che sia stata ferita a una gamba nel vano tentativo di opporre resistenza alla rapina del Rolex che portava al polso. I ladri sarebbero fuggiti dopo essersi impadroniti del costoso orologio.

Il ginecologo invece si sarebbe recato da solo al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania intorno alle 7 del mattino per farsi medicare la ferita riportata alla gamba, un colpo di striscio. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, tanto che il ginecologo è stato già dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Le immagini delle telecamere

Le forze dell’ordine hanno raccolto la testimonianza del noto medico catanese e la Procura etnea ha aperto una indagine. È stato disposto un sopralluogo in via Acque Casse, nella zona della rapina, dove i poliziotti stanno anche cercando di verificare la presenza di telecamere per poter identificare la targa della scooter con a bordo i rapinatori, uno dei quali ha sparato con una pistola di piccolo calibro.