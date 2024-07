L’Amministrazione Comunale di Ravanusa invita gli Enti del Terzo Settore interessati a partecipare alla riunione che si terrà venerdì 5 luglio, alle ore 17,30, presso i locali del Comune, per trattare in co-progettazione e co-programmazione i seguenti avvisi pubblici:

Bando “Digitale sociale” – Iniziative innovative per il potenziamento delle competenze digitali delle Associazioni del Terzo Settore;

L’Avviso pubblico a sportello indetto dall’Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana per l’erogazione di contributi previsti in favore degli orfani di crimini domestici;

Avviso pubblico per la selezione di progetti finanziati dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale- a valere sul “Fondo per le Politiche Giovanili” Anno 2023 – “Giovani in rete”;

Avviso n. 12/24 PR FSE+ Sicilia 2021-2027 per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale” a valere sui fondi dell’FSE + 2021/2027 Priorità 3, ESO 4.8 approvato con D.D.G. n. 1720 del 25/06/2024 da parte dell’Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana.

Giovanni Blanda