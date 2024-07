Sarà Pietro Infantino l’allenatore che guiderà la debuttante Castrum Favara nel prossimo campionato di serie D. Nativo di Cammarata, 58 anni, Infantino è un allenatore di categoria con un ricco curriculum. Ha allenato il Gravina in Puglia, Sancataldese, Giarre, Cittanovese in Calabria, Acireale, Tuttocuoio in Toscana, Leonfortese, Arzachena in Sardegna, Rieti nel Lazio, Licata e Messina.

Il nuovo allenatore, dopo aver siglato l’accordo con la società favarese, è già al lavoro con l’area tecnica per delineare l’organico che inizierà la preparazione precampionato a fine luglio.