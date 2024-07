Mortale incidente stradale questa notte sulla Strada statale 188, a circa 10 km da Salemi in direzione Marsala. La vittima è un cinquantenne di Marsala, Francesco Fabrizio Venezia, che viaggiava da solo a bordo della sua Peugeot 307. L’auto è uscita di strada per cause che sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di Salemi per prestare i primi soccorsi e avviare le indagini necessarie per determinare la dinamica dell’accaduto.