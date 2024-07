La deputata del Partito democratico Giovanna Iacono è prima firmataria di una interrogazione presentata nella giornata di oggi al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, insieme ai colleghi del Partito Democratico alla Camera Provenzano, Barbagallo, Marino e Porta.

“Abbiamo chiesto al ministro – spiega Iacono – quale sia l’orientamento del governo rispetto ai gravi e ingiustificati ritardi della Regione Sicilia nell’attuare le misure previste nel Piano d’emergenza contro la crisi idrica e se non ritiene di provvedere alla nomina di un commissario straordinario a garanzia della piena attuazione dello stesso Piano. Oggi l’intera isola, e in particolare la provincia di Agrigento – prosegue -, sta affrontando una crisi idrica senza precedenti a fronte dei quali la Regione, dopo non aver fatto nulla questo inverno, è in ritardo nel mettere in atto risposte concrete: secondo l’associazione dei consorzi di bacino, l’Anbi, rispetto al cronoprogramma stilato da Palazzo d’Orleans mancano ancora i progetti relativi a circa 130 pozzi da trivellare ex novo o riattivare”.

La parlamentare evidenzia come ad oggi, nonostante il settore turistico e quello agricolo e zootecnico siano in ginocchio, nessun servizio della Regione siciliana stia censendo i danni delle singole aziende e che la delega all’Agricoltura in giunta regionale sia ancora da assegnare dopo mesi.

“Dinnanzi a tutto questo, dinnanzi al nuovo disastro di questa destra – concludono Iacono, Provenzano, Barbagallo, Marino e Porta -, l’unica risposta è un commissariamento straordinario a garanzia della piena attuazione dello stesso Piano d’emergenza, prima che sia troppo tardi”.