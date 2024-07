Il ritmo di innovazione nelle tecnologie dei veicoli è sempre più accelerato. Nel mentre, molti Italiani preferiscono mantenere il proprio usato anziché puntare sul nuovo (soprattutto al Sud e nelle Isole). D’altro canto sono sempre meno le nuove generazioni che puntano a svolgere un mestiere come il meccanico e tra questi solo una parte soddisfa i requisiti per poter entrare in azienda, nonostante la spesa nell’autoriparazione cresca comunque di anno in anno (nel 2023 sono stati spesi in Italia 42,5 miliardi di euro).

Ecco che la città di Caltanissetta si prepara a diventare un punto di riferimento per la formazione tecnica in campo motoristico grazie all’apertura della Scuola Movento: questa rinomata istituzione ha scelto la Sicilia come sede del suo nuovo centro di formazione, con l’obiettivo di preparare tecnici altamente qualificati attraverso un approccio pratico e specializzato.

Il settore automotive in Italia, noto per il suo design e le prestazioni automobilistiche, soffre di una carenza di meccanici qualificati. Questa mancanza di competenze specializzate rappresenta un problema significativo per le officine, le concessionarie e le aziende del settore, che spesso lottano per trovare personale in grado di gestire le esigenze sempre più complesse dei veicoli moderni. La formazione tecnica tradizionale spesso non riesce a tenere il passo con le innovazioni tecnologiche, lasciando un vuoto tra le conoscenze teoriche e le esigenze pratiche del mondo del lavoro. Lo scollamento tra domanda e offerta di lavoro di meccanici, inoltre, viene anche dal fatto che spesso non ci sono configurazioni contrattuali – economicamente convenienti per entrambe le parti – che consentano di integrare un aspirante meccanico per formarlo da zero in azienda. In tutto questo, il cliente finale esige che il proprio veicolo sia riparato il prima possibile e a costi contenuti rendendo di fatto il sistema farraginoso e insoddisfacente.

Le conseguenze di questa carenza sono molteplici. Le officine devono affrontare tempi di riparazione più lunghi, aumentando i costi e alla fine compromettendo la relazione con i clienti. Inoltre, la mancanza di tecnici qualificati può portare a errori di riparazione, riducendo la sicurezza dei veicoli e dei loro occupanti. Questa situazione può anche limitare la crescita economica del settore, poiché le aziende non possono sfruttare appieno le opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche.

In questo scenario, la Scuola Movento si pone come ponte tra le persone che vogliono fare carriera come tecnici riparatori e le aziende che vogliono potenziare i propri team con personale già formato sui fondamentali di meccanica ed elettronica. Movento, Ente Formativo già accreditato in Regione Sardegna, offre una soluzione didattica al gap tra domanda e offerta con la sua esperienza e la sua metodologia basata sul trasferimento di competenze pratiche agli studenti da chi ogni giorno svolge il mestiere di meccanico. Dal rendiconto 2022, si è evinto che gli studenti Movento, una volta terminato il corso, impiegano 3,9 mesi in media per trovare lavoro. Il nuovo centro di formazione a Caltanissetta, infatti, si impegna a formare tecnici delle auto in modo professionale e qualitativo, trasferendo competenze specializzanti, specifiche e artigianali. Il segreto del successo della Scuola Movento risiede nel taglio pratico della didattica. I docenti, veterani del settore con anni di esperienza sul campo, non si limitano a trasmettere teorie astratte, ma condividono il loro know-how in modo diretto e concreto. Gli studenti, immersi in un ambiente di officina reale, imparano a fare, non solo a sapere. Alla guida della scuola c’è il direttore Matteo Puddu, prima di tutto appassionato del settore che ha ben chiaro il valore della “Training on the job” e dell’importanza di collaborazioni sinergiche. A lui si affianca un nuovo docente d’eccezione, Gianluca Femminile, meccatronico con oltre dieci anni di esperienza nel Regno Unito, pronto a portare il suo bagaglio di competenze e innovazione nella sua terra d’origine.

La prossima edizione del corso professionale da meccanico in Sicilia inizierà a settembre, con classi a numero chiuso per garantire un apprendimento intensivo e personalizzato. Le lezioni saranno prettamente incentrate sull’elettronica e sulla motoristica, permettendo agli studenti di applicare le loro conoscenze direttamente in officina. Grazie all’utilizzo di attrezzature moderne e banchi diagnosi all’avanguardia, gli allievi potranno acquisire competenze e abilità in un ambiente che simula le reali condizioni di lavoro attraverso la didattica laboratoriale.

La Scuola Movento si rivolge a tutti coloro che desiderano specializzarsi nel settore automotive, credendo fermamente che una formazione tecnica mirata sia la chiave per colmare il divario tra scuola e lavoro. In un’Italia rinomata per il suo design e le performance automobilistiche e in una Sicilia già tanto apprezzata per i risultati in ambito motorsport, Movento mira a rendere la formazione tecnica accessibile e di alta qualità, trasformando la passione per l’automotive in un percorso professionale concreto e stimolante. Con l’apertura del nuovo centro a Caltanissetta, Movento porta in Sicilia un modello formativo innovativo e di eccellenza. La combinazione di esperienza, tecnologia e passione per l’automotive rende la scuola un punto di riferimento per chiunque aspiri a diventare un meccanico del futuro.