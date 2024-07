Violenta rissa nel centro di Vittoria, in provincia di Ragusa. La lite avrebbe causato il ferimento di tre persone. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 2 del mattino dell’11 luglio scorso, per motivi ancora da accertare, è scoppiata una lite tra più soggetti che ben presto si è trasformata in una vera e propria rissa.

Gravi conseguenze per i coinvolti

Tre uomini sono rimasti feriti in modo serio da armi da taglio: due di nazionalità bangladese di 31 e 43 anni e un terzo soggetto in via di identificazione. I due cittadini bangladesi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Guzzardi di Vittoria: uno dei due ha riportato lesioni talmente gravi da rendere necessario il trasferimento a Catania per tentare di ricostruirgli una mano. Gli altri due feriti sono stati dimessi con prognosi di 20 e 30 giorni.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittoria che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare tutti i soggetti coinvolti nella rissa. Si indaga per risalire alle cause che hanno scatenato la violenza.