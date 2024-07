Tutto pronto per la seconda edizione “EX ARENA 2024”, organizzato dalla Pro Loco Ravanusa., progetto di rigenerazione urbana nel centro storico di Ravanusa, nato nell’estate 2023: un vero e proprio cantiere culturale, partorito dallo stimolo di far rinascere e valorizzare un luogo all’aperto che, tra gli anni Cinquanta e Ottanta, fu un cinema all’aperto. L’Ex Arena si trasforma e riprende a vivere con un format nuovo, dando spazio all’arte, alla musica, al cinema e alle tradizioni.

Un programma ricco di eventi al centro dell’estate che, partirà con una serata dedicata alla bellezza dell’arte.

Attraverso quest’ultima gli artisti esprimeranno un concetto ampio di pace, del rifiuto alla guerra, della non violenza, del rispetto della nostra Casa Comune e di tutto ciò che ci circonda.

La serata si svolgerà dalle 21:00, nei locali dell’EX ARENA, in via Nasi, nel cuore del centro storico ravanusano.

Un’azione pittorica in dialogo col pubblico a cura de “Lisola che c’è”: dipingono Silvio benedetto e Silvia Lotti con Calogero Alaimo e Giuseppe Costanza. Presenti anche diversi artisti locali per l’estemporanea di pittura.

Ciascuna attività rappresenta un seme, una minima parte di questa pianta. La bellezza e l’essenza del progetto EX ARENA, infatti, cresce e si alimenta con la comunità che, vive il luogo e le iniziative proposte, rendendo possibile e significativo il processo di rigenerazione non solo urbana, ma anche sociale e culturale.