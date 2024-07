Incidente mortale sul lavoro nel Ragusano. Un operaio sarebbe scivolato all’interno di una vasca di irrigazione mentre stava effettuando dei lavori all’interno di un’azienda agricola di contrada Resinè, a Vittoria. L’uomo è morto annegato. È stato il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco a recuperare il corpo ormai senza vita del lavoratore di 28 anni di origine tunisina. Nell’azienda anche i carabinieri e gli ispettori dello Spresal, il servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Barbagallo: “Più controlli”

“Un altro morto sul lavoro. Stavolta a perdere la vita è un ventottenne tunisino, annegato pare mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione ad una vasca di irrigazione di una azienda agricola di Ragusa. La lista si allunga, è un vero bollettino di guerra: a maggio le morti sul lavoro in Sicilia erano 17 ed è in continuo e tragico aggiornamento nell’inedia e nell’immobilismo della Regione che non ha fa nulla per aumentare i controlli, di fatti inesistenti e per aumentare il numero degli ispettori del lavoro”. Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

“Nonostante le promesse, anche dopo – aggiunge – le ultime tragedie come quelle di Casteldaccia in cui a perdere la vita sono stati 5 operai, gli ispettori continuano ad essere 49 quando dovrebbero essere 280. Il governo della regione pensi meno ai giochi di potere e si impegni per fermare questa strage di inermi”.