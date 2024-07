Il rapper palermitano Giuseppe Ciulla, in arte Double G, con il suo nuovo singolo Levanzo Musica, il rapper siciliano Double G canta sentimenti di vita contrastanti nel suo ultimo singolo “Levanzo”.

Il rapper palermitano Giuseppe Ciulla, in arte Double G, con il suo nuovo singolo Levanzo affronta la complessità di una relazione tossica vissuta in passato. Il brano è un tentativo sincero di connettersi con l'ascoltatore, trasmettendo i sentimenti contrastanti di affetto e risentimento, nostalgia e paura. Attraverso le parole del testo Double G riflette su come l'orgoglio e le incomprensioni abbiano portato alla fine della relazione, immaginando scenari in cui la felicità avrebbe potuto prevalere. Questo pezzo si rivolge a chi ha vissuto esperienze simili, offrendo un senso di comprensione e condivisione, ricordando che non si è mai veramente soli nei propri sentimenti. Ciulla oggi è uno dei rapper emergenti nella scena artistica italiana. La sua vocazione per la musica è stata una costante nella sua vita, un talento innato che ha coltivato fin dalla giovane età. A soli 17 anni, infatti, ha iniziato a pubblicare i suoi primi brani, dimostrando subito una incredibile capacità di connettersi con il pubblico attraverso la sua musica. La carriera di Double G ha subito una pausa durante l'inizio della quarantena a causa di motivi personali, ma lo scorso anno è tornato sulla scena musicale con rinnovata energia e passione. Durante la sua carriera ha partecipato e vinto numerosi contest regionali, confermandosi come uno degli artisti più promettenti del panorama rap. Double G è noto per la sua credibilità e originalità, caratteristiche che lo contraddistinguono nel mondo della musica. Con ogni brano, porta la sua autenticità e un approccio unico, creando un legame profondo con gli ascoltatori. La sua musica non è solo una forma d'arte, ma un mezzo per esprimere le esperienze e le emozioni vissute, rendendolo un artista vero e appassionato. Dal 2024, infine, è ambasciatore ufficiale del brand di streetwear italiano "Most High".