Venerdì 19 Luglio alle ore 17:30 in occasione del 32° anniversario della strage di Via D’Amelio il Lions Club Canicattì Host alla presenza delle autorità civili, lionistiche e militari organizza una cerimonia di piantumazione e sistemazione di piante floreali nelle aiuole ubicate nello spazio adiacente l’ I.C. G. Verga in Via Vitaliano Brancati .

Abbiamo pensato, dichiara Giancarlo Granata Presidente del Lions Club Canicattì Host, di promuovere questo service sulla legalità al fine di onorare la memoria del Giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta che sacrificarono la loro vita per l’affermazione della legalità e della giustizia , un piccolo gesto di altro valore simbolico a perenne memoria e monito per le nuove generazioni .

La cittadinanza è invitata a partecipare .