Si svolgerà venerdì 26 luglio 2024, inizio ore 20:30, presso il Teatro Panoramica dei Templi – Valle dei Templi di Agrigento, la cerimonia di consegna del “Premio Mimosa d’oro” giunto alla XXXIII edizione, promosso dal Centro artistico, culturale, editoriale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.

“Il Premio Mimosa d’oro è la punta di diamante delle molteplici attività culturali, sociali, di volontariato, artistiche promosse ed organizzate dal nostro Centro – dice la presidente – Il Premio nasce nel 1991 con l’intento di dare il giusto riconoscimento a donne siciliane che si sono particolarmente distinte nel loro campo d’azione. Nel corso degli anni il Premio è cresciuto, ha oltrepassato i confini regionali ed ha allargato il suo orizzonte, per cui sono state prese in considerazione tutte le donne che, nella complessità del loro operato, hanno contribuito a mettere in risalto il ruolo della donna nel campo sociale e politico, lavorativo e culturale, artistico e sportivo o del volontariato”.

Francesca Pasinelli milanese è laureata in Farmacia con una specializzazione in Farmacologia. Ha lavorato come ricercatrice e poi come manager in importanti aziende farmaceutiche internazionali. Dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore scientifico, Francesca Pasinelli è oggi Direttore Generale e membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Telethon, Ente non profit che finanzia fondi per la ricerca sulle malattie genetiche.

Ilaria Ragona, padovana d’origine, è Tenente Colonnello pilota dell’Aeronautica Militare Italiana. E’ stata la prima donna a ricevere l’Onorificenza di Cavaliere all’Ordine Militare d’Italia e anche prima donna ad avere il comando di un gruppo di caccia nell’Aeronautica Militare Italiana. E’ una delle poche donne “top gun” a pilotare l’Eurofighter Typhoon il più avanzato aereo da combattimento sviluppato nel continente europeo.

La speciale Commissione del Centro Renato Guttuso ha scelto anche le donne alle quali sono stati assegnati i “Riconoscimenti speciali Mimosa d’oro” che dal 2002 affiancano il Premio. Le premiate sono: Laura Anello, giornalista e presidente della Fondazione “Le Vie dei Tesori”; Jessica Alessi, laureata in Scienze Naturali, fondatrice dell’Associazione MeRiS – Mediterraneo Ricerca e Sviluppo, ente no profit dedicato alla ricerca sulla conservazione dei mammiferi marini; Patrizia Carlozzo, ostessa dell’Home Restaurant “Sapori di Girgenti, coniuga la cucina con i riferimenti letterari dei grandi scrittori “giurgintani” come Luigi Pirandello e Andrea Camilleri; Rossana Florio, direttrice dell’Archivio di Stato di Agrigento e della sezione di Sciacca; Gisella Mammo Zagarella, ingegnere ambientale, amministratrice delegata della Calcestruzzi Ericina Libera, azienda confiscata alla mafia esempio di impresa sostenibile; Ilaria Mongiovì, cantante ed attrice, vincitrice dell’ultima edizione della trasmissione Tv “Tale e Quale Show”.

Ad arricchire la serata, condotta da Gabriella Omodei e Giuseppe Moscato, che cura anche la direzione artistica, l’esibizione di diversi artisti locali con il coordinamento di Lia Minio. La cantante Beatrice Lodato, la soprano Giulia Alletto, il trombettista Carmelo Salemi. La serata sarà conclusa da Paolo Belli e la sua Band.