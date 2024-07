“Uno, nessuno, centomila”. E’ la rivisitazione, in chiave teatrale, dell’opera di Luigi Pirandello, di Enzo Sciascia, Rosario Terrana, con Candida Coniglio e Giovanni Romano. Appuntamento In programma il 26 luglio.

Alle ore 18 apertura e visita del sito.

Alle ore 19 forum: dibattito sulla valorizzazione del territorio.

Alle ore 20,30 inizio dello spettacolo teatrale.

E’ un’iniziativa dell’associazione The Comedians, col patrocinio del Comune di Ravanusa, Regione, Parco Valle dei templi, Acsi e Croce Rossa Italiana.

Giovanni Blanda