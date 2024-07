Percorsi formativi gratuiti e personalizzati con l’obiettivo di acquisire e sviluppare competenze, conoscenze e abilità nel settore digitale in Sicilia. Ecco il progetto “ReStart: Riqualificazione Digitale per il Futuro del Lavoro“, iniziativa selezionata e sostenuta dal Fondo per la Repubblica Digitale e portata avanti dalla Uil che si rivolge a persone disoccupate e inattive tra i 34 e i 50 anni residenti o domiciliati nell’Isola.

“L’obiettivo è fornire a questi partecipanti competenze digitali, oggi sempre più necessarie nella nostra terra, per entrare nel mondo del lavoro. Un’occasione importante per chi cerca lavoro, un buon lavoro – afferma Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia -. I dati confermano il divario digitale tra le diverse regioni italiane e il Sud è indietro rispetto al Centro-Nord in termini di accesso alle tecnologie e alfabetizzazione digitale proprio per mancanza di formazione. Ecco perché sosteniamo questo progetto, si tratta di acquisire competenze digitali di alta qualità e fondamentali per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro in un momento in cui si parla di digitalizzazione dei servizi necessari per i cittadini”.

Durata e regioni coinvolte

ReStart avrà una durata di 15 mesi, cinque sono le regioni meridionali coinvolte: Sicilia, Basilicata, Campania, Molise e Puglia. Il catalogo formativo offre oltre 40 corsi in piattaforma e-learning, in streaming, on-demand e anche in presenza. In prima battuta è prevista un’attività di orientamento finalizzata ad individuare i fabbisogni formativi e professionali di ciascun partecipante in modo da costruire un corso personalizzato e allineato alle esigenze del lavoro. I partecipanti saranno poi coinvolti in attività di supporto e orientamento e altre iniziative volte a supportali nel percorso di crescita professionale.

Piano Formativo Individuale

Alla fine il progetto offrirà ai 200 partecipanti una formazione completa. Grazie alla definizione di un “piano formativo individuale”, infatti, tutti saranno messi in condizione di acquisire e sviluppare competenze, conoscenze e abilità digitali specifiche in modo semplice e intuitivo. E Piero Gaglio, responsabile del progetto per la Uil Sicilia, precisa: “E’ un progetto nuovo e innovativo che mette a disposizione dei partecipanti le tecnologie più avanzate con metodi di formazione flessibili garantendo un accesso capillare grazie alla vasta rete di strutture locali dei partner coinvolti. Alla fine dei corsi sarà rilasciato un certificato di frequenza”.

Come partecipare

Le domande dovranno essere presentate tramite modulo online disponibile sulla pagina web www.restartdigitale.it.