Nino Germanà, senatore siciliano dell’area messinese è il nuovo commissario della Lega in Sicilia. 48 anni, messinese di Brolo, prende il posto di Claudio Durigon che ha retto il partito nell’isola 2a distanza” dopo le dimissioni dell’ex eurodeputata Annalisa Tardino che decise di lasciare per candidarsi alla rielezione europea non riuscita.

Suo vice sarà il deputato ed ex sindaco di Motta Sant’Anastasia Anastasio Carrà.

Il messaggio di Germanà

“Ringrazio il segretario federale Matteo Salvini e la Lega per la fiducia riposta in me, indicandomi commissario regionale del partito in Sicilia. Grazie al sottosegretario Claudio Durigon che ha guidato la segreteria con grande impegno e responsabilità durante questi mesi. Un incarico importante che sono onorato di ricoprire e per il quale garantisco sin da subito di lavorare sodo e senza sosta. Obiettivo è rendere la Lega sempre più protagonista in Sicilia, ascoltando costantemente la base, e portare avanti le istanze territoriali perché siamo e saremo il partito del territorio”.

Il saluto dell’uscente Durigon

Il partito in Sicilia torna in mani siciliane e questo è giusto anche secondo l’uscente, il senatore senatore Claudio Durigon “La Lega in Sicilia può contare su una comunità politica forte, una squadra arricchita da tante personalità valide e competenti che in questi mesi hanno saputo dimostrare le loro capacità al servizio dei territori. Lo certifica il grande risultato ottenuto alle ultime elezioni europee in cui la Lega ha ottenuto il 7,5% dei consensi di cui sono davvero orgoglioso. Giusto che adesso il partito possa essere guidato da un rappresentante del territorio e la decisione del segretario Matteo Salvini di affidare questo incarico a Nino Germanà, affiancato da Anastasio Carrà come vice, è una scelta valida e meritevole alla luce del lavoro svolto fino ad oggi. Il partito è forte, in salute e sono certo che consoliderà la sua forza e l’impegno a favore delle istanze dei cittadini, così come fatto fino ad oggi. Buon lavoro a Nino, ad Anastasio e a tutta la grande squadra della Lega che nei prossimi mesi avvierà una fase di rafforzamento territoriale”

Le reazioni

“Sono certo che Nino Germanà e Anastasio Carrà metteranno al servizio della Lega in Sicilia la loro preziosa esperienza politica e la loro appassionata militanza. Un grazie sincero a Claudio Durigon che in questi mesi ha dedicato tempo ed energia al partito e alla nostra Isola” così Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera, commentando la scelta di Matteo Salvini di affidare la carica di commissario regionale al senatore messinese Germanà e la carica di vice commissario al deputato ed ex sindaco di Motta Sant’Anastasia Carrà.

“La nomina dei miei amici Nino Germanà e Anastasio Carrà ai vertici del partito in Sicilia è l’ennesimo segno di profonda attenzione di Matteo Salvini per la nostra isola e i suoi territori. Sono certo che Nino e Anastasio saranno il segno di un partito che viene dai territori e lavoro per questi” lo dice Mimmo Turano, assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione e deputato della Lega all’Ars.

“A Claudio Durigon – aggiunge Turano – tutta la mia stima e gratitudine per l’impegno e la passione con cui ha accompagnato la Lega in Sicilia in questi mesi di campagna elettorale”.

“Le più vive congratulazioni a Nino Germanà per la nomina a coordinatore regionale della Lega in Sicilia. Siamo certi che il partito, con la sua guida, è in buone mani. Il senatore Germanà saprà lavorare al nostro fianco per radicare la Lega nella nostra regione aprendo il partito a nuove adesioni. Continuiamo a lavorare con Matteo Salvini per assicurare un’azione politica di governo seria, che guardi al futuro e che sappia dare risposte concrete alle esigenze della Sicilia e del Paese” commentano Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana e i parlamentari siciliani Luca Sammartino, Mimmo Turano, Giuseppe Laccoto, Vincenzo Figuccia e Salvo Geraci.

“Sono certo che il senatore Nino Germanà saprà dare il giusto impulso per far crescere la Lega in Sicilia. La sua nomina a coordinatore regionale è un’ottima scelta, assieme a quella del suo vice, il deputato Anastasio Carrà. Ripartiamo insieme per raggiungere nuovi traguardi e per assicurare buon governo nella nostra regione”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega e questore dell’Assemblea regionale siciliana.

Gli alleati

“A nome di tutta Forza Italia siciliana, desidero esprimere le mie congratulazioni e i miei auguri di buon lavoro all’amico Nino Germanà, nominato commissario della Lega nella nostra regione.

La sua grande esperienza politica e parlamentare contribuirà certamente a rafforzare il lavoro della nostra coalizione e sono certo che sarà garanzia della prosecuzio del leale rapporto di collaborazione a sostegno del governo Schifani e dell’azione politica di tutto il centrodestra” dice Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia in Sicilia.