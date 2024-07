Sarà il favoloso palcoscenico naturale della “Scala dei Turchi” ad ospitare la prima edizione del Trofeo podistico ACSI “Scala dei Turchi”, manifestazione di corsa su strada che ha già ottenuto il semaforo verde da parte della Federazione Italiana di Atletica Leggera, inserendo la manifestazione nel calendario nazionale.

La gara in programma domenica 24 Novembre è organizzata dalla Pro Sport Ravanusa con la collaborazione dell’ACSI Sicilia, della FIDAL e del Comune di Realmonte con in testa il sindaco Sabrina Lattuca.

Gli organizzatori, forti dell’esperienza trentennale maturata con il Trofeo Città di Ravanusa, hanno trasferito la macchina organizzativa nel centro dell’agrigentino: “Abbiamo trovato a Realmonte delle condizioni collaborative ideali, che non ci hanno fatto esitare un minuto nel programmare una manifestazione che già alla sua prima edizione, si pone per essere una vetrina per il territorio, pronta a creare un indotto che abbini sport, turismo e promozione del territorio; questo il commento di Giancarlo La Greca storico organizzatore del Trofeo Città di Ravanusa e presidente della Pro Sport”.

La gara si svolgerà sulla distanza di 8 chilometri e al via vedrà atleti élite con in testa la “pattuglia” degli atleti africani, senza dimenticare il piccolo esercito degli amatori, immancabile cornice colorata e gioiosa di ogni evento podistico che si rispetti.

Gli organizzatori sono già al lavoro, lo scorso mese di giugno, in occasione dei Campionati Europei di Atletica leggera che si sono disputati a Roma, Salvatore Balsano presidente dell’ACSI Sicilia e Giancarlo La Greca hanno incontrato nella capitale i manager di alcuni degli atleti più forti del panorama internazionale, al fine di stabilire le regole d’ingaggio. Start list in divenire dunque e che, logicamente, al momento resta top-secret.