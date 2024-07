Il Codacons, con un proprio dettagliato esposto alla Procura della Repubblica ed agli organi regionali competenti, aveva denunciato con chiari riferimenti normativi, “l’abuso” che si sta perpetrando presso la oramai dell’ex Villa del sole chiedendo l’immediato sequestro del cantiere poiché l’area ricade in zona tutelata paesaggistico.

Dopo l’Assessorato regionale alla Funzione Pubblica e alle Autonomie Locali, che nel mese di gennaio ha avviato l’istruttoria sull’esposto del Codacons, adesso anche il Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato al Territorio ha richiesto al Comune di Agrigento di “formulare con urgenza un circostanziato rapporto, per i profili di competenza di questo Dipartimento, sui fatti descritti nella denuncia e che dia puntuale risposta a quanto lamentato, completo della documentazione rilevante e/o ritenuta utile, al fine di consentire le valutazioni da parte di questo ramo dell’Amministrazione Regionale.”

“Restiamo pertanto in attesa delle risposte del Comune che sicuramente allegherà la documentazione richiesta, che renderemo note, tempestivamente, all’opinione pubblica. In relazione alla significativa frequenza e gravità di atti amministrativi che contestiamo, continueremo a insistere affinché si ponga in essere un accesso ispettivo al Comune di Agrigento”, ha scritto il responsabile Giuseppe Di Rosa.