“Le infrastrutture e le opere pubbliche che in questi anni stanno vedendo la luce in Sicilia sono il frutto di un’attenzione mai così alta verso la nostra regione. Matteo Salvini sta dando un grande impulso finanziando con il Mit interventi per quasi 100 miliardi di euro. Oggi, l’inaugurazione di due nuove fermate della metropolitana di Catania rappresenta un tassello. Ma il puzzle è davvero ampio e comprende il Ponte nello Stretto di Messina su cui anche l’Unione Europea ha investito risorse. Non c’è dubbio che tutto ciò ci rende orgogliosi militanti di un partito che sta sposando la causa dell’emancipazione della Sicilia. Le tante infrastrutture, tra alta capacità ferroviaria, metropolitane, strade, autostrade e dighe, consentiranno alla Sicilia di essere connessa con il resto del continente, superando il gap che ha compresso lo sviluppo economico”. Lo si legge in una nota della Lega per Salvini premier della Sicilia.