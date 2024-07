Momenti di panico alla Scala dei Turchi di Realmonte. Due giovani turisti, nonostante il mare agitato a causa del forte vento, si sono tuffati in acqua senza però riuscire a tornare indietro. Decisivo l’intervento dei bagnini del lido “Scala dei Turchi” che, notando la situazione di pericolo, si sono subito immersi in acqua.

Gli addetti alla sicurezza dei bagnanti sono riusciti, con molta professionalità, a metterli in salvo. Sul posto, lanciato l’allarme, sono poi intervenuti gli operatori sanitari del 118 “Alfa due” e una squadra di Vigili del fuoco. I due giovani stanno bene ma sono stati trasferiti in ospedale per gli accertamenti del caso.