Momenti di panico a San Leone. Una imbarcazione con a bordo persone ha avuto una avaria al motore e si è avvicinata pericolosamente negli scogli davanti lo specchio acque dello stabilimento balneare Borgo Santulì. Lanciato l’allarme, il bagnino in servizio presso il chiosco, Dario Falzone, si è gettato in mare e ha messo in salvo le persone con l’ausilio di un pattino. A parte lo spavento tutto si è risolto nel migliore dei modi e nessuno è rimasto ferito.