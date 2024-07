I carabinieri delle Stazioni di Porto Empedocle e Siculiana hanno arrestato un disoccupato 37enne di Porto Empedocle deve rispondere dei reati di resistenza, oltraggio, minaccia aggravata, lesioni e disturbo della quiete pubblica.

L’uomo ha creato il caos in piazza Vittorio Veneto nell’abitato empedoclino, minacciando i passanti, poi una volta rintracciato dai carabinieri, si è scagliato contro gli uomini in divisa, spintonandoli e tentando di colpirli con una bottiglia di vetro spaccata. Uno dei militari è rimasto ferito in maniera lieve, ad un braccio; per l’empedoclino si sono aperte le porte del carcere di Agrigento.