Sabato 27 Luglio ore 19

📍Saletta Minerva, Via Marconi, 1 92023 Campobello di Licata (AG)

I Silvi alla Saletta Minerva continuano ogni sabato a sorprendere. Non solo offrono spazi ai giovani pittori ma affiancano alle mostre, sempre in dialogo col pubblico , incontri-lezioni sulla storia dell’ Arte e sulle tecniche inerenti.

L’ incontro de domani illustrerà sulla non sempre conosciuta tecnica della Calcografia.

Inoltre sarà presentata l’ attesa pubblicazione di Silvia Lotti, edita da Casa Sciascia intitolata ‘Acqua’ che raccoglie racconti ritmati (così le definisce la scrittrice ligure romagnola).