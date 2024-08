Un riconoscimento per le aziende che utilizzano la Mandorla di Avola o per chi, attraverso li proprio mestiere, la valorizza e ne diffonde la scelta: l’idea dell’associazione Strade di Sicilia è stata presentata mercoledì 24 luglio ai soci del Consorzio Mandorla di Avola e al Comune di Avola, durante un incontro diventato momento di dialogo e confronto. Incontro da cui è nata una collaborazione futura per dare vita alla prima edizione del riconoscimento e della contestuale cerimonia di conferimento, che si terrà venerdì 13 settembre al Teatro Garibaldi di Avola. Ambasciatore è, per definizione, colui che è incaricato di una missione particolare in un Paese straniero. Da qui l’idea di un riconoscimento ad hoc.

Idea spiegata e presentata da Francesco Midolo e Luigi Forte dell’associazione Strade di Sicilia. «La Mandorla di Avola è tradizione, eccellenza e indissolubile legame con il territorio – dicono – La nostra missione, il perché di questo riconoscimento, nasce dalla consapevolezza che raccontare e valorizzare un prodotto di eccellenza significa contribuire, in sinergia con il Consorzio e le istituzioni, allo sviluppo del territorio. Portare ad Avola chi promuove il nome Avola e la sua mandorla nel Mondo e fregiarli dal riconoscimento di “Ambasciatori Mandorla di Avola” è una maniera innanzitutto per ringraziarli e, nel contempo rafforzare l’identità enogastronomica avolese, favorendo così gli scambi e le relazioni e le emulazioni di altre aziende che vogliono interessarsi al prodotto Mandorla di Avola».

Nel corso della riunione si sono discusse le modalità di assegnazione del riconoscimento e lo svolgimento della giornata. Il riconoscimento può essere assegnato a confettifici, aziende dolciarie, aziende di trasformazione agroalimentare, cuochi, ristoratori, pizzaioli, sommelier, persone di sala, pasticcieri e gelatieri, macellai ed anche giornalisti, scrittori, professori, ricercatori, presentatori radio e tv; a coloro che attraverso il proprio mestiere si sono distinti nella valorizzazione del patrimonio della Mandorla Avola. Chi quindi, ha deciso di assumersi la responsabilità di rappresentare, tutelare e diffondere attraverso il commercio, la divulgazione, la sperimentazione, l’innovazione e la scelta della Mandorla Avola.

Soddisfazione da parte dei soci del Consorzio Mandorla di Avola, preziosi e fondamentali per la divulgazione e la riuscita dell’evento. «Noi soci del Consorzio – dice Corrado Bellia, direttore del Consorzio – riteniamo si tratti di una iniziativa molto importante, che aiuta ad accrescere un prodotto di eccellenza che da centinai di anni si produce. Un prodotto che è storia di questa città e che ha sempre bisogno di momenti di comunicazione per essere portato all’attenzione dei consumatori. Un momento per far conoscere quanti, in Italia e nel Mondo, sono orgogliosi di fregiarsi dell’utilizzo della Mandorla di Avola, scegliendola non solo per la produzione di confetti, ma per realizzazione di tantissimi altri prodotti di eccellenza».

Entusiasmo da parte dell’amministrazione comunale che vede nel riconoscimento “Ambasciatori Mandorla di Avola” un altro importante momento di valorizzazione del patrimonio enogastronomico cittadino. «Favorire – dice il sindaco Rossana Cannata – il rapporto tra la cultura enogastronomica e quella turistica, si può e si deve fare attraverso la promozione dei prodotti agroalimentari della nostra realtà. Riconoscere il merito e dare un titolo a chi impiega la Mandorla di Avola nella cucina e nelle aziende che fanno della qualità la loro missione, è un importante passo di valorizzazione del nostro territorio e delle aziende che lo rappresentano, custodi del nostro patrimonio culturale».

Nei prossimi giorni, infine, si terrà un altro incontro tra l’associazione Strade di Sicilia e il Consorzio delle Mandorla di Avola, per affrontare i dettagli relativi all’assegnazione del riconoscimento, selezionando già i primi “Ambasciatori Mandorla di Avola”, i cui nomi saranno resi noti nelle prossime settimane.