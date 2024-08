Un ragazzo di 17 di Vittoria, nel Ragusano, Alex Capuzzello è morto annegato ieri nella frazione di Scoglitti. Il giovane si era allontanato dalla riva assieme a due amici e non è riuscito a rientrare a riva, intrappolato nella risacca. I bagnini in servizio sulla riviera Lanterna, sono riusciti a trarre in salvo due dei ragazzi; il terzo, Alex appunto, è stato raggiunto da un gommone ma era privo di sensi. A terra i soccorsi erano stati già allertati; il 17enne è deceduto, nonostante i tentativi di rianimarlo. Sul web si legge che Alex sarebbe morto per provare a salvare un amico, in difficoltà a causa delle correnti insidiose.