Un percorso esperienziale e sensoriale sui vini siciliani, immerso tra alberi di agrumi ed ulivi secolari, accompagnato da esperti e sommelier. Con ogni calice è prevista una piccola degustazione di prodotti tipici locali. Iniziativa organizzata in collaborazione con Salvo Ognibene, giornalista e sommelier, Associazione Nettuno e Mediterraneo Yachting Club.

La degustazione dei vini è conviviale e si svolge in un’area con tavoli in condivisione con gli altri ospiti. Con ogni calice da degustazione – per un totale di tre referenze ad evento – è previsto un piccolo assaggio di cibo.Si partirà il 3 luglio con inizio degustazione alle ore 20:45 puntuali. L’evento si concluderà il 28 agosto. Nei prossimi giorni verrà svelato il programma con tutte le cantine che parteciperanno all’evento.