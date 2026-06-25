Una nuova rotta arricchisce l’offerta dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi: a partire dal 3 luglio prenderà il via il collegamento Trapani-Lampedusa, operato dalla compagnia Hello Fly.

Il volo collegherà le due destinazioni con voli diretti il venerdì, la domenica e il lunedì. Nel dettaglio, il venerdì è prevista una partenza e un ritorno in mattinata, mentre la domenica e il lunedì sono previste due andate e due ritorni, sempre nella fascia mattutina. Il prezzo a tratta è fissato a 67 euro a persona, sia per la rotta Trapani- Lampedusa che per quella Lampedusa-Trapani.

L’accordo è stato formalizzato ieri mattina, 12 Giugno 2026, con un incontro tra il presidente di Airgest Salvatore Ombra e il comandante Longo, patron di Hello Fly. “Si tratta di un ulteriore piccolo tassello di un puzzle che si completa sempre di più – ha dichiarato il presidente Ombra – nell’ottica delle strategie sempre più strutturate che stiamo portando avanti per il miglior funzionamento dell’aeroporto Vincenzo Florio, con l’obiettivo di una migliore connessione del territorio e di un suo costante potenziamento e valorizzazione.”

Da parte sua, il comandante Longo ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “È un obiettivo che rincorrevamo già da tempo e che riteniamo possa essere un servizio gradito al territorio, capace di essere foriero di nuove e possibili collaborazioni future.” Questa nuova rotta rappresenta l’ennesimo risultato dell’attività instancabile di Airgest, del consiglio di amministrazione e di tutto il management, costantemente impegnati nel migliorare i servizi offerti dallo scalo trapanese e nel favorire un sempre maggiore sviluppo del territorio.

“Ogni nuova rotta che nasce da Trapani – ha aggiunto con orgoglio il presidente Ombra – non è solo un collegamento aereo, ma un ponte che uniamo tra comunità, economie e culture. Lampedusa entra oggi più che mai nella rete dei nostri territori, e questo è il senso più autentico del nostro lavoro quotidiano.” A chiudere, una breve nota del comandante Longo: “Siamo felici di iniziare questo percorso insieme ad Airgest. Crediamo fortemente in questa rotta e nelle persone che la sceglieranno.”