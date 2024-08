In occasione della 359esima edizione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso che si svolgerà il 13 agosto 2024 a Roccapalumba, nel piccolo paese delle stelle, sul palco della comunità si esibiranno in un concerto live di due ore i Cugini di Campagna. Con una produzione discografica che annovera ben 19 album pubblicati, direttamente da Sanremo 2023, la scelta dell’Amministrazione comunele quest’anno è ricaduta su un gruppo musicale che ha attraversato più di una generazione e ha saputo sempre accompagnare sulle note di anima mia gli schermi e le Playlist di tutti gli Italiani dagli ’90 sino ad oggi. Ricco e nutrito il palinsesto dell’estate Roccapalumbese che presenta, oltre allo spettacolo di punta, anche una numerosa proposta teatrale e poi ancora arte, eventi, astronomia, degustazioni di prodotti tipici e attrattive turistiche.