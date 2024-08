Tra le misure adottate nella mini finanziaria va segnalato uno stanziamento di 50.000 euro per il museo della ceramica di Burgio, ubicato nell’ex monastero annesso alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

“Ringrazio di vero cuore l’Onorevole Carmelo Pace, Capogruppo DC all’ARS, per essersi speso ancora una volta per il nostro territorio. Questo finanziamento, molto importante per il museo che mi onoro di dirigere, è figlio del profondo attaccamento dell’Onorevole Pace alla nostra comunità”, dice il Sindaco Vincenzo Galifi.

“Il MUCEB – continua il Direttore del MUCEB, Dott. Mariano Merlino – rappresenta il fiore all’occhiello del ricco patrimonio storico-artistico burgitano. Fin dal mio insediamento come Direttore, ho lavorato incessantemente, di concerto con il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale, per salvaguardare e valorizzare le opere d’arte che esso custodisce, frutto della feconda attività dei ceramisti locali. Il finanziamento approvato ieri in manovra ci permette di continuare a lavorare in questa direzione”.