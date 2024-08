Nuova consegna anticipata ad AMG Energia di 509 punti luce riqualificati a led nella zona di Sferracavallo e Tommaso Natale, a Palermo.

La consegna anticipata, effettuata dall’Ufficio Pubblica Illuminazione dell’assessorato Lavori pubblici del Comune di Palermo, riguarda un’altra porzione di nuovi impianti, riqualificati con l’adozione di tecnologia led nell’ambito degli interventi gestiti dagli uffici tecnici comunali del progetto “Agenda Urbana” (PO FESR 2014/2020 efficientamento impianti di pubblica illuminazione della circonvallazione e aree limitrofe della città di Palermo).

I nuovi impianti, si legge in una nota, sostituiscono la vecchia illuminazione che ha concluso il suo ciclo di “vita tecnica utile” (fissato in trent’anni dalla normativa vigente): impianti ormai datati e con tecnologia superata, quindi, realizzati negli anni Settanta, con alimentazione in serie, lampade a vapori di mercurio (ormai fuori produzione in tutta Europa dal 2015) e pezzi di ricambio non più in commercio. I punti luce sono alimentati, secondo le più recenti indicazioni tecnico-impiantistiche, da quadri elettrici di bassa tensione, sono equipaggiati con lampade a led di ultima generazione, che permetteranno risparmi sia in termini di consumi energetici che di riduzione delle emissioni inquinanti rispetto ai vecchi impianti fortemente energivori.

I punti luce riqualificati, attivati e consegnati anticipatamente, in attesa del collaudo, ad AMG Energia adesso sono in tutto 4.032. I vecchi impianti sono già stati spenti e, se ancora presenti, verranno dismessi dalle imprese realizzatrici delle nuove infrastrutture.

“La piena collaborazione tra uffici tecnici ed AMG Energia ci permette di procedere in modo spedito alla consegna anticipata degli impianti riqualificati e quindi alla loro attivazione – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici con delega ad AMG Energia, Salvatore Orlando -. Significa spegnere impianti vecchi, energivori ed ormai poco efficienti e migliorare il servizio offerto”. “E’ un’operazione che ci consente di attivare un circolo virtuoso anche dal punto di vista della sostenibilità – spiega il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma -. Pali e armature rimossi dalle ditte realizzatrici avranno una nuova vita: quelli ancora in buone condizioni verranno sottoposti a processo di rigenerazione in modo da essere riutilizzati come sostegni e armature da ricollocare negli impianti con le stesse caratteristiche ancora presenti in città”.

I nuovi punti luce di cui si è formalizzata la consegna anticipata sono quelli di vicolo della Ferrovia, piazzetta del Casello, via Sferracavallo, via Feli, via Masbel, via Aristotele, via Schillaci, via Zenone, via Pegaso, via Proserpina, via del Manderino via Filisto, via Firmico Materno, via del Tritone, via Lucrezio, via Dammuso, via Amari/Villa Maggiore Amari, via delle Naiadi (224 punti luce); di piazza del Bono, via Platani/Simeto, via Aretusa, via del Bono, via Partanna Mondello/piazza Mandorle, via Giuseppe Silvestri, via T.N. 6, piazza Mandorle/piazza Tommaso Natale, via Bergamotto/piazza Stazione, cortile Luparello, cortile Lo Cicero, via Bianca, via Rossa, via Gialla, via Celeste, via Rossi, piazza Rossi, vicolo Scalici, piazza Rossi, via Asilo Infantile, il tratto da piazza Tommaso Natale a via Friscalettari, via Friscalettari e traversa laterale, via Nicolò Pandolfo, via Nicolò Rodolico (120 punti luce). Consegnati anticipatamente anche gli impianti di via Stella, via Pietra, via Grifone, cortile Graziano, vicolo Gerbino, via Di Benedetto, via Tommaso Natale, piazza Tommaso Natale, via Marchese Natale, via Limone, fondo Di Benedetto, via del Ciliegio (124 punti luce) e di piazza Beccadelli (41 punti luce) dove l’intervento ha riguardato soltanto la sostituzione delle vecchie armature con corpi illuminanti a led.