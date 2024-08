durante l’espletamento di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, attuato nell’Isola di Salina, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 35enne messinese con precedenti penali, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari dell’Arma hanno fatto ingresso nell’appartamento in uso al 35enne, effettuando una perquisizione domiciliare che ha consentito di trovare e sequestrare oltre 23 grammi di MDMA di cui 19 grammiin cristalli, suddivisi in varie confezioni e 4 grammi suddivisi in 7 pasticche, oltre ad una modica dose di hashish, il tuttooccultato nei mobili della cucina.

Nell’abitazione i Carabinieri hanno altresì trovato e sequestrato del materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento e la lavorazione dello stupefacente, nonché un bilancino di precisione intriso di residuo di droga.

L’uomo è stato tratto in arresto e condotto in caserma e, dopo le formalità di rito, ristretto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

Anche nelle Isole Eolie continua l’azione di contrasto al fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti da parte dell’Arma dei Carabinieri, in sinergia con la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Dr. Giuseppe Verzera.