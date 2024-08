Gli agenti del commissariato di Canicattì, hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Agrigento, un trentasettenne romeno per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo è stato sorpreso in giro per alcune vie del centro di Canicattì con 14 grammi di hashish già suddivisa in dose e pronta per lo spaccio. La droga è stata sequestrata e verrà, sottoposta ad analisi qualitative e quantitative.