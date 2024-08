Per iniziativa del Comune, manifestazioni estive a Campobello di Licata. Oggi (Domenica 11 agosto), alle ore 17, presso la casa di riposo “Sillitti”, in programma “E..state con i nonni”.

Dalle ore 2o alle ore 4 del mattino, la avrà luogo la “”Festa dello studente””, ospite della serata Andrea Damante, in Piazza XX Settembre. Lunedi, alle 21, serata musicale con Dorita e Luigi.

Giovanni Blanda