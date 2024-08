Proseguono i lavori nell’ambito del benessere degli animali e della prevenzione del randagismo presso il Comune di Delia. Lo comunica il Sindaco Gianfilippo Bancheri che, assieme all’assessore al ramo Arch. Daniela Gallo e al sig. Calogero Galiano, che si occuperà della gestione del servizio, martedì scorso ha accolto la Dott.ssa Stefania Turco, funzionaria dell’Asp, in occasione del sopralluogo, presso il nuovo presidio comunale, richiesto dall’Amministrazione all’Azienda Sanitaria Provinciale al fine di riattivare il servizio comunale di anagrafe degli animali di affezione. “In collaborazione con l’Asp Veterinaria di Caltanissetta, nella persona del Responsabile dell’ U.O.S.D Randagismo Dott. Elia Rizzo, che ringraziamo per la disponibilità e la professionalità, stiamo lavorando al fine di poter garantire ai nostri cittadini un servizio molto importante” – afferma il sindaco Bancheri – “Obiettivo dell’anagrafe degli animali d’affezione è la tutela degli animali e la prevenzione di abbandoni e randagismo: la banca dati informatizzata permetterà infatti di rintracciare, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino, il legittimo proprietario di cani, gatti e altri animali d’affezione rinvenuti vaganti sul territorio”. Altrettanto soddisfatta per il lavoro svolto fino ad oggi e per quello in itinere, interviene l’assessore Daniela Gallo: “A tale scopo si è lavorato nei mesi passati per ristrutturare e rendere conforme alla normativa vigente, nonché renderlo funzionale e accogliente, l’ambulatorio veterinario, all’interno del quale i nostri amici a quattro zampe avranno la possibilità di essere microchippati e sterilizzati per essere reimmessi sul territorio o, ancora meglio, adottati da famiglie che saranno disposte a dar loro cure e affetto”. Il servizio di microchippatura degli animali di affezione verrà ufficialmente attivato dai primi di settembre.