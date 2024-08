“Siamo molto preoccupati dalla gestione a rilento dei fondi del PNRR mostrata dal governo nazionale e dal ministro Fitto, che impropriamente ha accentrato la gestione di queste risorse senza coinvolgere direttamente le regioni e favorendo lo spostamento di ingenti risorse destinate al sud verso il nord Italia”. Lo ha detto il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano PD, Mario Giambona, commentando i ritardi sulla gestione nazionale dei fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Una situazione che crea apprensione non solo a livello regionale e che numeri alla mano Giambona spiega così. “Nonostante gli spot elettorali messi in campo dal governo nazionale, ad oggi risultano spesi solo 52 dei 194 miliardi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Siamo tutti consapevoli quanto risulti essenziale ridurre il gap infrastrutturale della Sicilia rispetto al resto d’Italia – ha concluso -, ma la mancanza di progettazione sulle grandi opere e sulla sanità desta grande preoccupazione per il futuro della nostra regione, che sembra non rientrare tra gli obiettivi principali del governo Meloni”.