“La seconda irrigazione di soccorso concessa in provincia di Agrigento preserverà le colture del territorio e di questo ringraziamo il presidente della Regione, Renato Schifani, che è stato sempre al fianco del settore agricolo e zootecnico, il commissario per l’emergenza idrica in agricoltura e zootecnia Dario Cartabellotta, l’assessore all’Energia Roberto Di Mauro e tutta la cabina di regia”. Così il capogruppo della Dc all’Ars Carmelo Pace.

“Una soluzione – aggiunge – alla quale si è arrivati anche grazie al senso di responsabilità di agricoltori, comitati e sindaci che in questi giorni hanno più volte lanciato l’allarme, senza mai degenerare in manifestazioni a danno della comunità, e al lavoro dei vertici della Democrazia Cristiana che da mesi stanno seguendo da vicino la vicenda. Gli 800 mila metri cubi d’acqua, a fronte dei quasi due milioni richiesti, non sono però sufficienti. Pertanto, continueremo a lavorare affinché possano essere trovate ulteriori soluzioni per fornire un maggiore quantitativo che possa definitivamente scongiurare ulteriori perdite per gli agricoltori e gli allevatori”.