Tutto pronto per la famosa “La Rietina””, sfilata di carretti siciliani, in calendario il prossimo 26 agosto, alle ore 18. Questo il percorso designato: concentramento in Via Luigi Giglia, vie Vittorio Emanuele, Sammarco, Piazza della Vittoria, vie Garibaldi, Marconi, Veneto, Gagarin, Edison, Generale Cascino, Mazzini, Fogazzaro, Giglia, Cavour, Crispi, Vittorio Emanuele e Piazza XX Settembre. L’ordinanza valida dalle ore 14 alle ore 24. “”La Rietina”” si svolgerà nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna dell’Aiuto, la Regina della cittadina, e delle manifestazioni estive comunali. L’evento richiama la presenza di tante persone, del luogo, emigrati e forestieri.

Le forze dell’ordine avranno l’incarico ad eseguire il provvedimento comunale.

Giovanni Blanda