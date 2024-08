Ancora una rissa al porticciolo turistico di San Leone. Nella notte tra venerdì e sabato alcuni giovani hanno dato vita ad un tafferuglio per motivi non del tutto chiari. Proprio in quella zona insistono diversi locali della movida sanleonina. Lanciato l’allarme, sono intervenuti sul posto sia i carabinieri che la polizia. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, i protagonisti della zuffa si erano dileguati.