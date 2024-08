E’ stato siglato l’accordo tra il Sindaco di Naro Milco Dalacchi e l’architetto Basile Renato per l’incarico di consulente al Decoro urbano e gestione dei finanziamenti comunitari per il restauro degli edifici storici comunali per finalità culturali e turistiche.

L’architetto Basile si occuperà oltre che dei progetti e regolamenti per il miglioramento del decoro urbano del Comune di Naro, anche del regolamento per la gestione ed assegnazione delle “case ad 1 euro” incrementando così nuovi rapporti esteri.

GIOVANNI BLANDA