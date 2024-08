Ritrovato dai Carabinieri del Comando Stazione di Montelepre, di fronte la scuola statale Luigi Pirandello di Giardinello (PA), il pulmino della SporT21 Sicilia rubato 14 luglio a Palermo. “Un grazie ai Carabinieri e alle forze dell’Ordine”, fanno sapere dall’associazione.

L’importanza del pulmino per i ragazzi

Il furgone era stato comprato con una raccolta fondi, ben 133 donazioni, e presentato lo scorso giugno. “Il mezzo era stato acquistato poco più di due mesi fa ed era già diventato un punto di riferimento imprescindibile per i nostri ragazzi” dichiarano sconsolati i volontari dell’associazione Sport21, che si occupa di promuovere lo sport tra i giovani con sindrome di Down. I ragazzi avevano preso subito in grande affezione il nuovo mezzo, simbolo di libertà e inclusione, che consentiva loro di partecipare ad eventi sportivi anche fuori città.

Le parole di Anello

“Questa mattina a Giardinello di fronte alla scuola Luigi Pirandello i carabinieri della stazione di Montelepre hanno ritrovato il pulmino dell’associazione SporT21 per il trasporto degli atleti con sindrome di Down che a febbraio insieme con il sindaco Lagalla abbiamo premiato per i successi nazionali nel judo adattato. Il mezzo era stato rubato in via Cimabue, zona Uditore, la notte fra il 14 e il 15 luglio. Da una prima stima dei danni, riferisce il presidente dell’associazione Giampiero Gliubizzi, risulta fuori uso l’impianto elettrico. Un plauso ai militari dell’Arma e un ringraziamento ai tantissimi palermitani, ma non solo, che hanno rilanciato sui social e con altri canali l’appello per ritrovare il pulmino, risorsa necessaria per le attività dei ragazzi con il supporto delle loro famiglie”. Lo dichiara Alessandro Anello, assessore allo sport.

Le conseguenze del furto sulle attività dei ragazzi

Con il pulmino avevano in programma diversi eventi per questo mese e ad agosto, oltre alle consuete attività sportive settimanali. Il furto ha rischiato dunque di compromettere tragicamente le attività e la socialità per questi giovani, che avevano trovato nello sport un prezioso strumento di crescita e realizzazione. “Chiedo a tutti gli amici un aiuto per ritrovarlo – era l’appello del presidente dell’associazione – se lo vedete, contattatemi subito al 3357608085”. Un appello rilanciato anche dall’assessore Alessandro Anello, che pochi mesi fa aveva premiato gli atleti di Sport21 per i successi nazionali nel judo adattato.

Era una risorsa preziosa per coltivare le loro passioni

La scomparsa del pulmino era stato un duro colpo non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto affettivo ed emotivo per i ragazzi, che avevano trovato nel mezzo una risorsa preziosa per coltivare le loro passioni ed uscire dall’isolamento sociale. “Rubato a Palermo in via Cimabue, zona Uditore – questo era il post denuncia è dell’assessore comunale Alessandro Anello – il furgone Citroen Jumper targato FE614ZK dell’associazione sportiva Sport 21 per il trasporto degli atleti con sindrome di Down premiati qualche mese fa dall’amministrazione comunale per i successi nazionali nel judo adattato. Il mezzo, acquistato recentemente con una raccolta fondi, è una risorsa necessaria per le attività dei ragazzi. Aiutiamoli a ritrovarlo, passiamo parola”.