“”Lo scorso 19 Agosto è stato convocato il Consiglio Comunale, presidiato dal Dott. Angelo Gianluigi Intorre, per approvare il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026.

Quest’ultimo punto è stato emendato dall’Amministrazione comunale per consentire l’ampliamento dell’organico dell’Ufficio Tecnico comunale, motore propulsivo per le attività socio-economiche del territorio afferente.

Inoltre sono stati presentati due emendamenti da alcuni consiglieri di minoranza che hanno proposto d’incrementare i capitoli riguardanti la refezione scolastica e la sterilizzazione dei cani randagi per un totale di € 9.000, attingendo le risorse dai capitoli relativi alle festività dell’estate campobellese, mettendo a rischio gli eventi in corso.

Quest’ultimi infatti, sono stati bocciati dalla maggioranza consiliare, ritenendoli pretestuosi e populistici, dato che i servizi in oggetto sono già previsti in bilancio.

Il comune di Campobello di Licata è stato protagonista della recente Legge finanziaria regionale riuscendo ad ottenere contributi per un totale di € 1.345.000, di cui € 735.000 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, € 100.000 per il ripristino dei monoliti insistenti nel Parco della Divina Commedia, € 400.000 per il rifacimento del tetto della Chiesa Madre ed € 110.000 per la costruzione di una tensostruttura per attività sportive presso l’Istituto Rita Levi Montalcini.

Tutto ciò è avvenuto grazie alla buona interlocuzione tra l’Amministrzione comunale ed il governo regionale ed a tal proposito si ringraziano il Presidente della Regione On. Renato Schifani, gli assessori regionali On. Di Mauro, Savarino e Turano ed i deputati regionali On. Riccardo Gallo, Margherita La Rocca Ruvolo e Carmelo Pace che hanno sostenuto concretamente, in un momento difficile, la comunità campobellese””.

Comunicato stampa raccolto da Giovanni Blanda