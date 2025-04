A Campobello di Licata, si celebra Oggi (Sabato 5 Aprile) il primo congresso di Fratelli di Italia, “”un appuntamento fondamentale per costruire insieme il futuro politico del nostro territorio””. La città “”si prepara a scrivere una nuova pagina di partecipazione e impegno, un appuntamento fondamentale per costruire insieme il futuro politico del nostro territorio””

In consesso si tiene, con inizio alle ore 16,30, presso il locale “”My Way””, siro in Via Garibaldi 285. Nel corso dell’evento interverranno dirigenti, amministratori, parlamentari e iscritti “”per condividere idee, progetti e visioni per una comunità più forte e protagonista.

Ripartiamo dalle idee, dal territorio e dalla passione di chi non ha mai smesso di credere””.

Giovanni Blanda