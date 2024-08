Chiarimenti sull’ultima edizione della Sagra della Cipolla e attivazione delle dirette delle sedute dell’assemblea cittadina. L’opposizione chiede la convocazione di una riunione aperta ai cittadini ed alle associazioni del consiglio comunale

A Castrofilippo i consiglieri di minoranza chiedono al sindaco ed al presidente dell’assemblea cittadina la convocazione di un consiglio comunale aperto al pubblico per affrontare alcuni temi di rilevante importanza per la vita amministrativa del paese. Una richiesta è stata inviata via Pec da Monica Mulè eletta nella lista “Primavera Castrofilippese” e che fa parte del gruppo cittadino di “Sud Chiama Nord”.. I temi che l’opposizione chiede di affrontare con urgenza sono in primis legati allo svolgimento della XXX edizione della sagra della Cipolla ed in particolare in merito alle sponsorizzazioni che l’ente ha ricevuto dai privati. Inoltre, in aggiunta, le modalità di gestione e organizzazione generale dell’evento, le proposte ed i suggerimenti per un miglioramento della stessa a partire già dalla prossima edizione in termini di partecipazione, ordine pubblico e attrattiva turistica. La minoranza chiede di inserire all’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea cittadina anche i motivi per i quali ad oggi non vengono trasmessi in diretta social o nei canali istituzionali del comune le sedute del consiglio comunale. Si tratta di una richiesta che l’opposizione aveva già avanzato il 15 luglio scorso ma ad oggi rimasta inascoltata da parte degli organi che amministrano il paese. Questo in ottemperanza ai principi di trasparenza e partecipazione della cittadinanza alla vita politica del comune. Considerata la rilevanza e l’interesse pubblico dei temi sopra indicati, – conclude il consigliere Monica Mulè- si auspica che la discussione possa svolgersi in un Consiglio Comunale aperto, permettendo la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni coinvolte nell’organizzazione della “XXX Sagra della Cipolla”.