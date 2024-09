Il 7 e l’8 Settembre, nella Basilica Santuario Maria SS. del Tindari (Messina), si festeggia la Madonna Bruna, Madre nostra e Fiducia nostra.

Una devozione per la “Bella Maria” del Tindari, forte e intensa, che vede ogni anno la presenza di migliaia di fedeli e pellegrini, desiderosi di manifestare il proprio amore e la propria riconoscenza alla dolce Madonnina, speranzosi di ricevere da Lei, Madre buona, la Sua benedizione e protezione materna e tante sospirate grazie. Il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), devoto sin da piccolo della Madonna, ha composto la poesia: ”Dono prezioso Tu sei per noi”, come segno di omaggio alla Vergine dolcissima del Tindari, simbolo di protezione, speranza e conforto. È stato realizzato un video, dove è possibile ascoltare l’opera declamata dalla splendida voce di Valentina Speranza. Per l’occasione della Festa, il poeta brolese ha il piacere di condividerlo con tutti, di seguito pubblichiamo il video.